"Weckruf": Das strenge Trainingsprogramm der Helene Fischer

Nach ihrer Baby-Pause geht Helene Fischer im kommenden Jahr wieder auf Tour. Für 2023 sind 70 Konzerte geplant. Vor wenigen Wochen stand Fischer erstmals seit längerer Zeit wieder auf der Bühne. Im August hatte sie in München ihr einziges Konzert dieses Jahr gegeben. Vor 130.000 Zuschauern gab die Mutter einer kleinen Tochter akrobatische Einlagen in der Luft zum Besten, während sie ihre größten Hits sang.

Helene Fischer: "War wirklich richtig faul in letzter Zeit"

In der österreichischen Talkshow "Willkommen Österreich" gestand Fischer jetzt aber, dass der Auftritt eine echte Herausforderung für sie gewesen sei nach der langen Pause. "Ich war wirklich richtig faul in letzter Zeit", gab sie zu und bezeichnete die Erfahrung in München als "Wake-up-Call", also als "Weckruf".