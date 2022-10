Madonna scheint sich in neuem Video als homosexuell zu outen

Pop-Ikone Madonna scheint sich in einem neuen Video, welches am Sonntag auf TikTok geteilt wurde, als homosexuell geoutet zu haben. Die S├Ąngerin deutet in dem Clip an, lesbisch zu sein.

In dem Video ist zu sehen, wie Madonna eine pinke Unterhose in einen Mistk├╝bel wirft. "If I miss, I'm Gay!" - also, "wenn ich nicht hineintreffe, bin ich homosexuell", f├╝gt sie als Text zu dem Clip hinzu, der auf dem Bildschirm aufblitzt. Daraufhin versucht die 64-J├Ąhrige, den Slip im Mistk├╝bel zu versenken und trifft daneben. Die Hand in der H├╝fte, wendet sich Madonna daraufhin neckisch von der Kamera ab und das Video endet.

Eine Bildunterschrift f├╝gte die S├Ąngerin dem Clip nicht hinzu. Auch teilte Madonna ihrer Fan-Gemeinde nicht mit, ob das Video eine tiefere Bedeutung hat und ob sie sich mit dem Video tats├Ąchlich geoutet hat. Zahlreiche ihrer Follower sind sich jedoch sicher, dass Madonna sich mit dem Clio als homosexuell outet.

"Habe gerade gesehen, dass Madona ein Coming-out hatte, gut f├╝r sie", schreibt etwa ein Follower. "Willkommen", schreib jemand und f├╝gt ein Regenbogen-Emoji hinzu, ein Symbol der LGBTQI*-Gemeinschaft, das f├╝r Vielfalt, Stolz und Selbstbehauptung steht.