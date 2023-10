Was wurde eigentlich aus Talkshow-Legende Hans Meiser?

Über Meisers Karriereweg

Meiser gilt als Erfinder der täglichen TV-Talkshow in Deutschland. In den 1990er-Jahren war er mit der nach ihm benannten Sendung an jedem Werktag auf RTL zu sehen und erreichte teilweise Zuschauerquoten von bis zu 40 Prozent Marktanteil. Die Gäste: "Menschen wie du und ich", die von ihren Problemen oder Erlebnissen berichteten. Erfolgreich war auch die von Meiser präsentierte Reality-Serie "Notruf", bei der Notfälle und Rettungsaktionen nachgestellt wurden. Er moderierte Quizshows und interviewte Kanzlerkandidaten.

In vielen heutigen Talkshows geht es nach Meisers Ansicht zu ruppig zu. "Dieses ständige Politiker- Bashing regt mich wirklich auf", sagte er der dpa. Oft würden Moderatoren und Moderatorinnen ihre Gäste unterbrechen und verbal angreifen - das sei unhöflich gegenüber den Teilnehmenden und diene weder den Zuschauenden noch der Sendung, meint er. "Wenn ich Gast in einer Talkshow wäre und man würde mir dauernd so in die Parade fahren, dann würde ich irgendwann aufstehen und gehen."