Was wurde eigentlich aus "Britain's Got Talent"-Sensation Paul Potts?

Kein Anspruch auf Perfektion

"Ich lasse mich von meinen GefĂŒhlen leiten, wenn mir etwas auffĂ€llt, dann fotografiere ich es", sagte Potts. Die Bilder mĂŒssen auch keineswegs perfekt sein. "Viele sind mit Perfektionismus beschĂ€ftigt und lassen wĂ€hrenddessen die im Moment entstandenen GefĂŒhle außer Acht. Bei Kunst geht es aber nicht um Perfektionismus. In vielen FĂ€llen erzeugen gerade die unperfekten Momente die unvergesslichen Erlebnisse", erklĂ€rte er. Dementsprechend werden die Momentaufnahmen auch kaum nachbearbeitet. "Ich bin lieber hinter der Kamera als vor dem Computer."

Langweilig dĂŒrfte Potts also auch rund 15 Jahre nach seinem Casting-Sieg nicht werden. In diesem Jahr ist er unter anderem in Deutschland auf Tour. Außerdem nahm er heuer bereits als Koala getarnt an der ProSieben-Show "The Masked Singer" teil. Potts ist seit 2003 mit seiner Partnerin Jules-Ann verheiratet. Sein Privatleben hĂ€lt er aber zum Großteil der Öffentlichkeit fern.