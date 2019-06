Was treibt eigentlich Liliana Matthäus?

Liliana fröhnt dem Luxus-Dasein

Ob Fashion Week in Mailand, Filmfestspiele in Cannes, Model-Aufträge in Portugal oder Strandtage in Miami – die 31-Jährige hüllt sich in Designer-Kleider, scheint kein wichtiges Event auszulassen, residiert in den feinsten Hotels, geht auf Promi-Partys ein und aus. Und lässt es sich auch sonst gut gehen.