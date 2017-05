Von Liliana Nova ist als Model recht wenig zu hören. In den Medien ist die Ex von Lothar Mattäus heute nur noch, wenn sie auf einer illustren Party eingeladen war. Vor Heidi Klum soll Vito Schnabel ein Jahr lang mit Liliana verbandelt gewesen sein, was dem Model auch Aufmerksamkeit einbrachte.

Und Immerhin geht sie als Influencerin durch - mit fast 100.000 Followern auf Instagram. Was auf ihrem Account auffällt: Die 29-Jährige hat plötzlich noch vollere Lippen als früher und einen Stupsnase, die unnatürlich wie bei einer Puppe aussieht. Noch dazu bearbeitet sie ihre Fotos manchmal so stark, dass Liliana zu einer Videospiel-Figur mutiert und nur noch wenig an einen echten Menschen erinnert. Ob Lothar sie wohl noch erkennen würde?

Thank you to @dolcegabbana for this amazing gift ???????? #obsessed #dolcegabbana #dolcegabbanafamily #italiansdoitbetter ???????? Ein Beitrag geteilt von Lil's (@liliananovaofficial) am 8. Mai 2017 um 17:11 Uhr

#yesterday @charlesfberthoud #pantheredecartier @cartier wearing @mariodiceofficial Ein Beitrag geteilt von Lil's (@liliananovaofficial) am 6. Mai 2017 um 9:03 Uhr

???????????? @moboswim @vm__pr Ein Beitrag geteilt von Lil's (@liliananovaofficial) am 5. Mär 2017 um 8:13 Uhr

Zum Vergleich

So sah Liliana noch vor zwei Jahren aus - nicht ganz so puppenhaft, aber immer schon äußest glamourös:

NYC Snaps August'12 Ein Beitrag geteilt von Lil's (@liliananovaofficial) am 28. Aug 2012 um 6:58 Uhr

#GoodMorning☀️ #California #TowelSeries ????Snapchat @liliananova Ein Beitrag geteilt von Lil's (@liliananovaofficial) am 29. Jul 2015 um 10:54 Uhr