Was sich für Post Malone änderte, seit er kürzlich Vater wurde

Und das hat eigenen Angaben zufolge einiges verändert. "Ein Baby zu bekommen, relativiert viel und es hat mich sehr entschleunigt, was Partys, Ausgehen und Verrücktheit angeht", Post Malone in der "The Zane Lowe Show".

Über seinen Erfolg fügte er hinzu: "Jetzt möchte ich mir einfach eine Sekunde Zeit nehmen und es genießen." Und das scheint ihm nicht schwer zu fallen: "Ich liebe es wirklich, Zeit mit meinem Baby zu verbringen, Zeit mit der Lady zu verbringen, Videospiele in meiner Garage zu spielen und an Projekten zu arbeiten. Das ist es, was ich gerne mache", sagte Post Malone, der sein Privatleben zum Großteil der Öffentlichkeit fernhält und auch die Identität seiner Partnerin nicht preisgibt.