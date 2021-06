Was Schlagerstar Bernhard Brink über Florian Silbereisen denkt

Kaum zu glauben, dass der deutsche Schlagerstar Bernhard Brink nächstes Jahr im Mai seinen 70er feiert – er sprüht nur so vor Energie. „Ich mache viel Sport. Tennis ist meine große Leidenschaft. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn es so, wie es jetzt ist, ein bisschen stehen bleibt. Man ist ja auch erfahrener geworden, man nimmt nicht mehr alles so ernst. Auch sich selber nicht. Wir sind ja alle ersetzbar. Man muss das locker angehen und nicht so viel nach hinten blicken, sondern in die Gegenwart und nach vorne“, erzählt er bestens gelaunt im KURIER-Talk.

Und seine Gegenwart, die sieht momentan ziemlich rosig aus. Denn sein neues Album „lieben und leben“ ist auch schon in den österreichischen Charts in den Top 10.

Doch Brink kennt in seiner fast 50 Jahre langen Karriere nicht nur die Höhen, er musste auch schon mit Tiefen kämpfen.

Das ganze Interview: