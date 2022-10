Was Scarlett Johanssons Karriere bedrohte: "Beängstigend"

Zu jener Zeit habe sie gedacht, ihre Karriere sei vorbei. Es sei beängstigend gewesen, so die Schauspielerin. "Ich dachte mir: 'Das ist die Art von Karriere, die du hast. Das sind die Rollen, die du gespielt gespielt hast.' Und ich frage mich: 'Das soll es also gewesen sen?'"

Heute dürften Schauspielerinnen und Schauspieler "zum Glück verschiedene Charaktere und "dynamischere Rollen" verkörpern.

Neben Woody-Allen-Filmen wie "Match Point", "Scoop - Der Knüller" und "Vicky Cristina Barcelona", kunstvollen Low-Budget-Produktionen wie "Under the Skin" und Broadway-Produktionen spielte Johansson auch in Hollywood-Blockbustern wie "Iron Man 2" oder "The Return of the First Avenger" mit.

Verheiratet ist sie mit dem Komiker Colin Jost, der auch Vater ihres Sohnes Cosmo ist. Mit ihrem Ex-Ehemann, dem Journalisten Romain Dauriac, teilt sie sich das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Rose.