Was Michelle Obama alljenen rät, die sich eine lange, glückliche Beziehung wünschen

Eingangs stellt Michelle Obama klar: Sie sei ein ganz normaler Mensch, so wie ihre Leserinnen und Leser auch. "Vergessen Sie nicht, dass auch ich manchmal nachts im Bett liege und mich frage, ob ich gut genug bin. Oder dass ich, genau wie jeder andere Mensch, Hindernisse überwinden muss", schreibt die Ex-First-Lady der USA. "Bei mir passiert es morgens nicht selten, dass ich im Badezimmer das Licht anschalte, kurz in den Spiegel schaue und es am liebsten gleich wieder ausschalten will. "Mit dieser persönlichen und uneitlen Art des Schreibens hat Obama schon in ihrer 2018 veröffentlichten Autobiografie "Becoming" Millionen Fans weltweit begeistert. Mitte November hat die 58-Jährige ihr zweites Buch veröffentlicht: "Das Licht in uns" soll ein Blick in ihren "persönlichen Werkzeugkasten" sein, schreibt sie.

Der Wert der Freundschaft

Echte Beziehungen seien ganz besonders wichtig, schreibt Obama beispielsweise. "Meine echten Freundinnen wissen, wie ich ohne Make-up, bei ungünstiger Beleuchtung und unvorteilhaftem Aufnahmewinkel aussehe. Sie kennen mich auch, wenn alles drunter und drüber geht. Vermutlich wissen sie sogar, wie meine Füße nach einem langen Tag riechen. Aber, und das ist viel wichtiger, sie kennen auch meine echten Gefühle, mein wahres Selbst, und ich kenne ihres." Auch hinter der "glitzernden Oberfläche meines Lebens mit Barack" verberge sich oft harte Arbeit. "Ich habe mich aufrichtig darum bemüht, den Mythos einzureißen, dass mein Ehemann ein perfekter Mann und unsere Ehe eine perfekte Beziehung sei, und auch ganz generell, dass Liebe irgendeine locker-leichte Übung wäre."