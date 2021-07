Was Michael Jacksons Sohn Prince jetzt macht

Prince Michael Jackson (19), der Sohn von Pop-Legende Michael Jackson, startet eine Karriere im Showbusiness, als Produzent von Musikvideos.

Wie der älteste Sohn des 2009 gestorbenen "King of Pop" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der " Los Angeles Times" erzählt hat, hat er seine eigene Firma King's Son Productions gegründet. Sein Debüt gab er mit dem Musikvideo für den Song "Automatic" von Rapper Omer 'O-Bee' Bhatti.