Was keiner sehen sollte: Heidi Klum zeigt umstrittene "GNTM"-Szene

Die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" hat bereits begonnen. Wieder einmal ist Heidi Klum auf der Suche nach dem perfekten Nachwuchsmodel. Aktuell sorgt eine Vorschau auf die neue Folge im Internet für Gesprächsstoff.

"GNTM"-Kandidatin Elsa trägt Echtpelz

In der Vorschau ist zu sehen, dass die 18-jährige Kandidatin Elsa aus Wien Echtpelz trägt. "Ist das Echtpelz?", will eine Mitstreiterin von ihr wissen. "Ja, ist Wildfuchs", gibt Elsa zu. "Ich liebe echten Pelz, sagt sie später in die Kamera. Ich kann auf Pelz auch nicht verzichten."