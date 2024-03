Was die Dinosaurier-Action "Jurrasic Park" mit "Schindlers Liste" zu tun hat

Die Geschichte des deutschen Industriellen Oskar Schindler, der während des Holocausts mehr als 1.100 Juden das Leben rettete, wurde fast schon in den 1960er-Jahren verfilmt, doch die Versuche scheiterten.

Berühren, beklemmend, aufrüttelnd und beeindruckend – das Holocaust-Drama „Schindlers Liste“ lockte weltweit um die 75 Millionen Menschen in die Kinos.

Der australische Autor Thomas Keneally nahm sich des Stoffes an und schrieb ihn 1982 als „Schindlers Ark“ nieder. So kam US-Regisseur Steven Spielberg, selbst Jude, damit in Berührung. Er wollte das unbedingt verfilmen, fühlte sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht reif genug dafür.