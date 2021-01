Warum das Wiedersehen zwischen Harry und Oma Elizabeth doch nicht stattfinden könnte

Fest steht: Zum 95er wird Elizabeth trotzdem ziemlich sicher auf das sonst obligatorische Bad in der Menge verzichten müssen. Immerhin, Enkel Harry und seine Frau Meghan könnten anreisen, um mit der Monarchin zu feiern, berichtete die britische The Sun. Es wäre der erste gemeinsame Auftritt mit den Royals seit mehr als einem Jahr. Dass dieses Wiedersehen tatsächlich sattfindet, hält ein angeblicher Insider, der dem Paar nahestehen soll, allerdings für spekulativ. "Es ist ein wenig anmaßend für jeden von uns, darüber zu sinnieren, ob wir diesen Sommer irgendwohin reisen können", wird er in der britischen Zeitung The Telegraph zitiert.