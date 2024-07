Warum Will Ferrells Film "Anchorman" beinahe nicht gedreht worden wäre

Im Juli 2004 wurde dieser in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, in Österreich kam er allerdings erst zwei Jahre später heraus. Das Drehbuch zum Film stammt übrigens von Will Ferrell (wird morgen 57) selbst. Er hat es gemeinsam mit Adam McKay bereits in den 1990er-Jahren geschrieben, damals noch unter dem Titel "Action News Man".

Das Leben eines Nachrichtenmoderators ist nicht immer einfach: Der Konkurrenzkampf kann da schon den einen oder anderen zu drastischen und ungewöhnlichen Mitteln greifen lassen. In überspitzter Form beschäftigt sich der Film "Anchorman - Die Legende von Ron Burgundy" mit der Welt des TV-Journalismus in den 1970er-Jahren in den USA.

"Es war von Anfang an so schwierig, den Film überhaupt drehen zu dürfen", erzählte Will Ferrell erst kürzlich im "Messy"-Podcast. "Als 'Dreamworks' dann zugesagt hat, fühlte es sich so an, als würden wir mit dem Geld des Filmstudios spielen. Aber dann dachten wir uns: "Okay, meine Güte, sie lassen uns diesen verrückten Film machen. Lasst uns einfach all die komödiantischen Dinge machen, die wir schon immer ausprobieren wollten und von denen andere gesagt haben: 'Nein, das geht in einer Komödie nicht.' Wir haben einfach die Regeln gebrochen und so viel Spaß gehabt."

Und das dürfte sich ausgezahlt haben, denn der Film spielte 90 Millionen US-Dollar (ca. 82,5 Mio. Euro) ein und bekam knappe zehn Jahre später sogar einen zweiten Teil. "Besonders Komödien haben es in Hollywood schwer, mit einem Nachfolger in die Kinos zu kommen. Wir haben das Filmstudio vor langer Zeit mit dem Wunsch konfrontiert, einen zweiten Teil zu drehen. Probleme mit dem Budget verzögerten das Projekt zusätzlich. Aber jetzt ist es geschafft", berichtete Ferrell einmal in einem Interview.