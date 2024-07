Will Ferrell schämte sich für seinen richtigen Namen: "Habs mir nicht ausgesucht"

US-Schauspieler Will Ferrell ist immer für einen Scherz gut. Bei einer Sache versteht er jedoch so gar keinen Spaß: Seinen richtigen Vornamen mag der Komiker nämlich eigenen Angaben zufolge gar nicht.

Will Ferrell wollte kein John sein

"Es ist keine große Sache - ich habe also kein Trauma davongetragen - aber ich erinnere mich, dass es mir so peinlich war, weil mein richtiger Name John ist, John William Ferrell. Am ersten Schultag war ich also John. Der Lehrer fragte nach: 'John Ferrell?' und es war mir so peinlich, sagen zu müssen: 'Hier, aber ich nennen Sie mich bitte Will, nicht John.'"

Ferrell beschrieb es als "unerträglich für mich", dass er die erste Schulwoche warten musste, bis seine Lehrer und Lehrerinnen sich merkten, dass er seinen zweiten Vornamen bevorzugt. "Ich weiß nicht, warum es mir so peinlich war, erklären zu müssen, dass ich eigentlich Will heiße", so der Schauspieler. "Habs mir nicht ausgesucht", entgegnete er auf die Frage Applegates, wo die Verachtung für seinen Vornamen herrühre. "Meine Eltern gaben mir den Namen John, aber sie riefen mich Will. Ich bin als Will aufgewachsen (...)."