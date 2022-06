Warum weibliche Royals immer im hinteren Teil der Kutsche sitzen

F√ľr Fans des britischen K√∂nigshauses sind royale Paraden immer etwas ganz Besonderes - vor allem wenn Mitglieder der K√∂nigsfamilie bei besonderen Anl√§ssen in ihren pr√§chtigen Pferdekutschen an den Schaulustigen vorbeiziehen. Dabei wird von den Royals eine langgehegte Tradition beachtet: Royale Damen h√∂herer Rangordnung sitzen immer im hinteren Teil der Kutsche. Doch warum ist das so?

Royale-Kutschen Rangordnung

Es ist Brauch, dass weibliche Familienmitglieder der britischen Queen Elizabeth II. in den nach vorne gerichteten Sitzen im hinteren Teil der Kutsche Platz nehmen. Der Grund daf√ľr ist ein einfacher: Wenn die Damen hinten sitzen, haben sie eine bessere Sicht auf die Menge und k√∂nnen leichter von Fotografen geknipst werden, wenn sie am Ort des Geschehens vorfahren.