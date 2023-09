Warum Tochter von Hulk Hogan sich entschied, seiner Hochzeit fernzubleiben

Brooke Hogan aus Selbstschutz auf Abstand

Brooke Hogan entschied sich eigenen Angaben zufolge, nicht an der dritten Eheschließung ihres Vaters teilzunehmen. Auf Instagram schreibt sie, dass sie kursierenden Gerüchten den Riegel vorschieben wolle. Der Grund für ihr Fernbleiben sei eine veränderte Familiendynamik. "In meiner Familie hat sich viel verändert. Da all dies in der Öffentlichkeit geschieht, musste ich lernen, wie ich damit umgehe, und es war - gelinde gesagt - schwierig. Im Prozess der Heilung, in dem ich mich gerade befinde, habe ich mich entschieden, eine gewisse Distanz zwischen mir und meiner Familie zu schaffen. Ich konzentriere mich auf Menschen und Dinge, die mein Herz heilen und mit meinen persönlichen Überzeugungen, Zielen und Werten übereinstimmen." Sie wünsche ihrem Vater alles Gute.