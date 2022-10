Warum sich Kourtney Kardashian nicht an ihre Hochzeit erinnern kann

Reality-Star Kourtney Kardashian und Musiker Travis Barker haben sich im April im Rahmen einer n├Ąchtliche Blitzhochzeit in Las Vegas das Jawort gegeben. Vollzogen wurde die Zeremonie von einem Elvis-Imitator. Um 2.00 Uhr, nach einer epischen Nacht und "ein bisschen Tequila", h├Ątten "eine K├Ânigin und ihr sch├Âner K├Ânig" geheiratet, schrieb Kardashian auf Instagram. Die Erinnerung an ihren "sch├Ânsten Tag im Leben" ist aber getr├╝bt, wie sie in einer Folge ihrer Show "The Kardashians" nun verriet. Sie habe ein Blackout gehabt, so die 43-J├Ąhrige. "Ich konnte mich nicht einmal daran erinnern, dass Elvis mir etwas vorgesungen hatte, als ich nach vorne schritt". Offenbar, weil sie sich etwas mehr als "ein bisschen" Tequila zu Gem├╝te gef├╝hrt hatte.