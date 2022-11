Warum Prinz Harry & Meghan heuer nicht mit der Königsfamilie Weihachten feiern

Laut dem Bericht haben sich Harry und Meghan entschieden, nicht aus den USA - wo sie seit geraumer Zeit leben - anzureisen und die Einladung abzulehnen. "Der Tod der Königin bedeutet, dass es nicht so viel Druck gibt, die ganze Familie zu versammeln. Was gut ist, weil es scheint, dass Harry und Meghan nicht anwesend sein werden", sagte die Autorin und Adelsexpertin Angela Levin gegenüber der Zeitung The Sun. "Ich bin sicher, dass Catherine und William für einen Teil der Ferien an der Seite des Königs und der Königin sein werden", heißt es weiter.

Aufreger Netflix-Doku?