Warum Prinz George vielleicht nie "König George" wird

Prinz George Alexander Louis - so sein voller Name - war am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary's Hospital zur Welt gekommen. In der britischen Thronfolge steht der Enkel von König Charles III. hinter seinem Vater auf Rang zwei. George hat zwei jüngere Geschwister, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

In der Vergangenheit haben schon mehrere Monarchen beschlossen, ihren Namen zu ändern, als sie den Thron bestiegen. So hieß der Vater von Queen Elizabeth II. eigentlich (Prinz) Albert Frederick Arthur George. Als König nannte er sich aber George VI.