Warum Prinz George niemals mit Harry alleine fotografiert wird

Ein bisserl was dürfte sich Harry in Sachen Kindeserziehung von seinem älteren Bruder und dessen Frau bereits abgeschaut haben. Zudem soll er des Öfteren den Babysitter für Williams und Kates Kinder gegeben haben. Über seinen Neffen George, dessen Schwester Charlotte und den kleinen Louis sagte der Royal einmal in einem Interview mit der Mail on Sunday: "Sie sind die faszinierendsten Geschöpfe überhaupt."

Nach der Geburt von Prinz George hatte Harry erklärt gegenüber Journalisten, er wolle "dafür sorgen, dass er eine gute Erziehung genießt, ihn vor Schaden bewahren und sicherstellen, dass er Spaß hat."

Trotz seines Bekanntheitsgrades wolle er seinem eigenen Nachwuchs ein möglichst bodenständiges Leben ermöglichen.

"Ich habe vor, ein relativ normales Leben zu führen und ich habe das Glück, dass meine Kinder das auch können werden", sagte Harry damals. Noch vor der Geburt seines ersten Kindes wollen der Prinz und seine Frau in das Frogmore Cottage in Windsor ziehen. So stellen sie sicher, dass ihr Spross auch ein Leben abseits der Palastmauern kennenlernen wird.