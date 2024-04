Warum Michael Douglas und Zeta-Jones ihre Kinder mit Luxus-Reisen bestechen

Michael Douglas scherzte jetzt, dass er und seine Frau ihre beiden Kinder dazu "verführen", Zeit mit ihnen zu verbringen, indem sie ihnen verschwenderische Ferien anbieten.

"Catherine und ich sind mit der Tatsache gesegnet, dass unsere Kinder Dylan und Carys immer noch gerne mit uns reisen", erzählte der Schauspieler in der US-amerikanischen "Today"-Show. "Und so haben wir zur Weihnachtszeit gerade fünf Wochen in Indien verbracht. Und wir planen ständig, was unsere Reisen im nächsten Jahr sein werden und wohin wir fahren werden."