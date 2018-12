Warum Meghan vor und nach dem Weihnachtsessen auf die Waage muss

Wie ausgiebig das Dinner am Weihnachtsabend verläuft, bestimmt übrigens die Queen. Die anderen Familienmitglieder dürfen erst mit dem Essen beginnen, wenn die Königin schon angefangen hat. Hat sich die Queen aber erst einmal sattgegessen, dürfen auch die anderen Teilnehmer nichts mehr zu sich nehmen.

Spaß-Geschenke unterm Christbaum

Während in England die Geschenke erst am 25. Dezember vergeben werden, halten sich Elizabeth II. und Prinz Philip an die deutsche Tradition – und feiern bereits am 24. Dezember Bescherung.

Daran wird sich Herzogin Meghan wohl auch noch gewöhnen müssen: Statt teurer Präsente überreichen die Royals einander zu Weihnachten traditionsgemäß Spaß-Geschenke. Diese dürfen nicht zu wertvoll sein - dafür umso geschmackloser. So soll Prinz Harry der Queen laut Express schon einmal eine Duschhaube mit der Aufschrift "Ain't Life A Bi*ch" überreicht haben.

Harry verzichtet für Meghan auf die Jagd

Mit einem langjährigen Brauch hat Prinz Harry aber bereits gebrochen. Seit zwanzig Jahren gehen die britischen Royals am 26. Dezember, dem sogenannten "Boxing Day", auf Fasanenjagd. Bereits im Dezember 2017 soll Harry bei der Familientradition gefehlt haben. Und auch heuer wird Williams Bruder britischen Medien zufolge seiner Frau zuliebe nicht an der Jagd teilnehmen. Laut Daily Mail habe ihm die engagierte Tierschützerun verboten, wehrlose Vögel zu erschießen.