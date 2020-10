Warum man Sam Smith nicht nur aufgrund seiner Musik Gehör schenken sollte

Vor einem Jahr hatte Sam Smith angekündigt, sein neues Album werde "weniger Balladen und mehr poppigere Tracks" enthalten als die Vorgänger. "Love Goes" mangelt es trotzdem nicht an gefühlvollen Herz-Schmerz-Songs, für die ihn seine Fans schließlich lieben. Auch der Titelsong ist eine Pianoballade mit tieftraurigem Text. Smiths Duettpartner, der britische Sänger und Songwriter Labrinth, beginnt mit den Worten: "I hope that you will understand that I have to send you away."

"Meine Liebe zur Musik ist groß und alle meine Guilty Pleasures (dt.: heimliche Vergnügen, Laster) wurden zu Pleasures (Vergnügen). Keine Schuldgefühle, keine Schande, nur die Liebe für Gesang und Tanz", so Sam Smith über "Love Goes". "Jedes Mal", wenn er ins Studio ging, habe er sich geschworen, "auf die Sterne zu zielen und sich keine Grenzen zu setzen". Grenzen zu hinterfragen und zu überschreiten - wohl beruflich wie privat das große Motto des Sam Smith.