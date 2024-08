Warum Jack Black keine Fortsetzung von "School of Rock" machen möchte

Jack Black: Ich liebe es zu spielen, ich liebe es zu rocken. Wir sind sozusagen die Rock-Ärzte, die Erde ist der Patient, und bestimmte Teile der Erde brauchen mehr Rock. Und wenn das passiert, werden wir gerufen und liefern den Rock. Medizin für den Planeten Erde. Wir machten ja vor Jahren auch ein Meisterwerk über unsere Musik in Form einer Doku. Ich weiß nicht, ob einer von euch es gesehen hat. The Pick of Destiny! Tenacious D in The Pick of Destiny. Es war einer der am schlechtesten bewerteten Filme aller Zeiten, und doch reden wir immer noch darüber! Es gibt kleine Fangruppen auf der ganzen Welt, die mir zustimmen, dass es einer der besten Filme aller Zeiten ist.

Ich würde es machen, aber alles müsste perfekt sein. Das war mein bester Film, ich will das nicht vermasseln. Es müsste genauso gut oder besser sein als der erste. Und das ist sehr schwierig. Ihr habt gesehen, was mit "Der Pate Teil 3" passiert ist, den hätten sie nie machen sollen! Ich hatte ein langes Gespräch mit Marlon Brando, bevor er verstarb, und er sagte: "Mach School of Rock 2 nicht" und ich habe seinen Rat sehr ernst genommen.

Robin Williams sagte einmal, dass man Kind bleiben muss, um Comedy zu machen. Sehen Sie das auch so?

Ich habe definitiv meine kindlichen Eigenschaften, aber am Ende des Tages versuche ich, der Verantwortungsbewusste im Raum zu sein. Aber wenn ich mal das Kind bin, dann bin ich definitiv das größte Kind im Raum, mit ungefähr 200 Pfund Vorsprung.

Wie sind Sie privat, wie haben Sie Ihre Kinder erzogen?

Ich bin zuhause definitiv nicht so unterhaltsam wie draußen in der echten Welt. Ich war immer eher ein normaler Vater, ich bestehe darauf, dass die Hausaufgaben erledigt werden und alles nach Plan läuft. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu nachsichtig, was die Zeit vor dem Computer angeht, und damit bin ich wohl nicht allein. Ich bin mir sicher, dass Jugendliche überall auf der Welt zu viel vor dem Bildschirm sitzen. Vielen Dank, Steve Jobs. Vielleicht war er doch kein so großartiger Typ, oder was meinen Sie? Fuck Steve Jobs!

Da hatten es Ihre Eltern wohl leichter mit Ihnen, nicht wahr?

Meine Mutter ist die wahre Erfolgsgeschichte in unserer Familie. Sie hat am Hubble-Weltraumteleskop gearbeitet, sie hatte eine großartige Karriere im Luft- und Raumfahrtwesen, und ich habe nie verstanden, was sie macht. Sie hatte einen seltenen und wunderschönen Verstand. Mein Vater hat mir beigebracht, wie man einen Reifen am Auto wechselt. Das klingt vielleicht nicht nach einer großen Sache oder Lektion, aber ich werde nie vergessen, wie es geht. Es ist etwas, wodurch er mir Selbstvertrauen vermitteln konnte. Das ist das Wichtigste, was man als Elternteil tun möchte – seine Kinder darauf vorbereiten, sich selbst versorgen zu können. Und in dieser Hinsicht war er immer sehr unterstützend und hilfreich.