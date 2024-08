Warum die Streichung des "Batgirl"-Films Michael Keaton herzlich egal war

Schauspieler Michael Keaton scheint die Absage des "Batgirl"-Films, in dem er hätte Batman spielen sollen, verwundet zu haben. In einem Interview mit dem Magazin GQ verrät er nun Grund für seine Gleichgültigkeit. "Mir war egal, wie es kommt. Großer, lustiger, netter Scheck", sagte Keaton in Anspielung an seine Gage, die ihn offenbar zufriedengestellt hatte. Keaton hatte der unter der Regie von Tim Burton in "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992) in der Hauptrolle Furore gemacht.