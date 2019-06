Warum David Bowie zwei unterschiedliche Augenfarben hatte

Das Ganze sei nach Underwoods 15. Geburtstagsfeier passiert. "Ich war sensibel und hatte es geschafft, ein Date mit ihr zu arrangieren. David rief mich an und sagte mir, dass sie ihm gesagt hätte, sie will sich nicht treffen, weil sie lieber mit ihm ausgehen würde", so Bowies Freund.

Erst später fand Unterwood heraus, dass Goldsmith an ihm interessiert war. "Also war ich sehr sauer auf ihn und in der Früh stieg ich in den Schulbus ein, wo ich hörte, wie er über das Mädchen redete, das er datete - und in der Pause schlug ich ihn", erklärte Underwood.