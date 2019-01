A Bowie Celebration: Ohne Magie des Genies wehmütig

„Diese Songs sind so großartig – sie müssen weiterleben. Deshalb sind wir hier.“

So erklärte Pianist Mike Garson, der seit 1972 in David Bowies Band spielte, beim Konzert in der Wiener Arena das Ansinnen seiner „A Bowie Celebration“-Tour. Dabei spielt er mit Musikern, die ebenfalls in Bowies Band waren, dessen Hits, aber auch ein, zwei obskurere Songs des Genies. Das Programm ist also gut, zeigt, auch wenn es großartige Alben wie „Heathen“ oder „Blackstar“ auslässt, doch gut, welch außergewöhnliche Kreativität in Bowie, welche Vielfalt in seinen Songs steckte. Der Schwachpunkt allerdings ist der Gesang.