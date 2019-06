Chris Martin und Dakota Johnsohn: Insider erklärt Trennungsgrund

Überraschend kamen die Nachrichten über das Liebes-Aus zwischen " Coldplay"-Sänger Chris Martin (42) und Schauspielerin Dakota Johnson (29).

Wie ein vermeintlicher Insider der britischen Sun erzählt hat, soll Martin sich bereits im Mai von der "50 Shades of Grey"-Darstellerin getrennt haben. Nun verriet eine andere Quelle aus dem Umfeld der beiden den vermeintlichen Grund für das Beziehungsende.

Kinderwunsch soll Trennung herbeigeführt haben

Laut dem Insider sei das Paar sich uneinig über die Familienplanung gewesen. " Chris hat immer wieder klar gemacht, dass er so schnell wie möglich Kinder haben möchte. Aber Dakotas Karriere geht aktuell steil bergauf. Kinder sind das Letzte, an das sie derzeit denken möchte", so die Quelle gegenüber Sun.

Beide seien trotzdem "traurig, dass es nicht geklappt hat".