Warum "Captain America" Chris Evans mit 40 noch immer single ist

Elf, nicht vierzig, ist seine Zahl: Chris Evans war nämlich elf Jahre alt, als ihn die "Schauspielsucht" erwischte. Seine Rolle als Leontes, dem König von Sizilien in "The Winter’s Tale" ("Das Wintermärchen" von Shakespeare), wurde dermaßen heftig akklamiert, dass er frühere Pläne, in die Fußstapfen des Vaters zu treten und ebenfalls Zahnarzt zu werden, fallenließ.

Er übersiedelte lieber von Boston nach New York, um an der Lee-Strasberg-Schule zu studieren. Elf (!) Jahre nach dem Highschool-Abschluss schaffte er in Hollywood den Durchbruch als Johnny Storm in "Die Fantastischen Vier". Bis dato elfmal (!) spielte er den Captain America und war in elf (!) Filmen mit dem großen Stan Lee ( 2018) zu sehen. Den Superhero wird er wohl auch erst in elf Jahren abschütteln, wenn er 51 und das Training zu anstrengend ist.