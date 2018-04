Warum Wintours Tage als Modeinstanz in jedem Fall gezählt sind

Die „Eiskönigin“ der Modebibel hat nicht nur Freunde, was Anna Wintour (68) durchaus bewusst ist. Es gibt nicht Wenige, die sich freuen, wenn die berühmte Chefin der amerikanischen Vogue endlich abdankt. Die Britin zählt immerhin 68 Lenze.

Genügend Feinde

Schon vor einigen Jahren hätte der Dinosaurier des Condé Nast Verlags abdanken sollen, unken böse Zungen. Immerhin wurden in dem Verlag vor Kurzem schon die langjährigen Verantwortlichen von Vanity Fair, Glamour und Allure ausgetauscht, um endlich neue Wege gehen zu können.

Sie soll im Sommer endlich abdanken

Wie Page Six berichtet, dürfte Anna ihr strenges Regiment nun aber tatsächlich abgeben. Sie wolle nur noch die große September-Ausgabe mitgestalten und die Hochzeit ihrer Tochter Bee Shaffer (30) abwarten. Die New York Times habe schon ein Abschiedsinterview vorliegen, so die Gerüchte.

Zuletzt zeigte sich Anna ungewöhnlich leutselig und ließ sich plötzlich nur allzu gerne mit Promis ablichten. Vielleicht die Einstimmung auf ihren Abschied nach genau 30 Jahren?