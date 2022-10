Warum Adam Sandler so erfolgreich als Verlierer ist

Der Klassenclown war er vermutlich schon immer. Und doch war es der Vorschlag seines Bruders Scott, in einem Nachtclub in Boston als Standup-Comedian aufzutreten, der Adam Sandler erst auf die B├╝hne und zur hohen Kunst des professionellen Witzerei├čens brachte.

├ťber die 1990er und 2000er Jahre waren es meist Rollen als tollpatschiger, leicht begriffsstutziger und trotzdem liebenswerter Bursche, mit denen der im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Sohn eines Elektroingenieurs sich in die Herzen des Kinopublikums spielte. Sandler war der "goofy guy", ein charmantes Riesenbaby, das sich trotz oder gerade wegen seiner Dummheit im Lauf vieler Filme vom Au├čenseiter zu heimlichen Gewinner verwandelte.

"Verlierer-Zeug geh├Ârt zu mir"

Nun verriet Sandler, dass er sich mich seinen Rollen durchaus identifizieren kann, so unglamour├Âs sie auch sein m├Âgen. "Ich f├╝hle mich oft, als w├Ąre ich fehl am Platz", sagte der Schauspieler im "Little Gold Men"-Podcast. "Dieses Gef├╝hl des Unwohlseins und das Verlierer-Zeug, das ich seit Jahren mache, geh├Âren zu mir".