Camillas großer Wunsch bei Charles' Krönung könnte unerfüllt bleiben

Laut der britische Adelsexpertin Katie Nicholl wünsche sich Camilla, dass Harry und Meghan bei der Krönung anwesend sind, weil sie glaube, dass so die anhaltenden Spannungen innerhalb der Royal Family beendet werden könnten. Camilla habe hinter den Kulissen alles getan, um die Familie wieder zusammen zu bringen, so Nicholl gegenüber dem Promiportal Entertainment Tonight. "Es bleibt abzuwarten, ob sie teilnehmen oder nicht", so Nicholl.

Reisen Harry und Meghan aus den USA zu Charles' Krönung an?

Derzeit ist noch unklar, ob der Herzog und die Herzogin von Sussex, Harrys und Meghans offizielle Titel lauten - überhaupt eine Einladung zur Krönung erhalten haben. Ob sie Camilla, die im kommenden Jahr ebenfalls vom Erzbischof von Canterbury gekrönt wird, ihren vermeintlichen Wunsch erfüllen werden, bleibt also abzuwarten.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, die sich im vergangenen Jahr aus dem britischen Königshaus zurückgezogen haben, hatten der Royal Family in einem aufsehenerregenden Fernsehinterview mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Der schlechte psychische Zustand Meghans soll nach Angaben des Paares einer der Gründe für den Rückzug gewesen sein. Das Verhältnis von Harry zum Rest der Köngsfamilie gilt seitdem als angespannt. Er lebt mit seiner Familie inzwischen in Kalifornien.

Fest steht: Krönungen am Wochenende sind eher ungewöhnlich. Die am 8. September gestorbene Königin Elizabeth II wurde 1953 an einem Dienstag gekrönt. Die Zeremonie findet wie seit 1066 üblich in der Londoner Westminster Abbey statt.