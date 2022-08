"War schon am Verhungern": Melanie Lynskey packt über Bodyshaming am Set aus

Melanie Lynskey ist vielen durch ihre wiederkehrenden Gastauftritte in der Rolle der Rose Harper in der Serie "Mein cooler Onkel Charlie" bekannt. Entdeckt wurde die Neuseeländerin im Alter von fünfzehn Jahren, als sie von Regisseur Peter Jackson für den Film "Heavenly Creatures" gecastet wurde. Woran sich vielleicht nicht mehr alle erinnern können: Die heute 45-Jährige war auch im Tanzfilm "Coyote Ugly" neben Piper Perabo zu sehen.

Lynskey über "Coyote Ugly"-Dreh: "Ich war am Verhungern"

In "Coyote Ugly" spielte Lynskey Gloria, eine junge Frau, die beste Freundin von Violet, der von Perabo gespielten Hauptfigur. Auf den Filmdreh im Jahr 2000 blickt Lynskey aber alles andere als begeistert zurück. Sie habe damals am Set Bodyshaming über sich ergehen lassen, erzählte sie in einem Interview. Generell habe auf ihr und ihren weiblichen Co-Stars damals ein enormer Druck gelastet, möglichst dünn zu sein. "Alle Mädchen hatten dieses Regime, das sie fortsetzen mussten. Es war lächerlich", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit dem Hollywood Reporter.