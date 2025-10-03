Wahnsinns-Gagen enthüllt: Kidmans Vermögen nach Trennung von Urban
Zusammenfassung
- Nicole Kidman und Keith Urban haben sich nach 19 Jahren Ehe getrennt und einen Scheidungs- sowie Kinderbetreuungsplan eingereicht.
- Beide Prominente verfügen laut Gerichtsdokumenten über ein monatliches Einkommen von jeweils 100.000 Dollar, Kidmans Vermögen wird auf 250 Millionen Dollar geschätzt.
- Kidman zählt laut Forbes zu den bestbezahlten Schauspielerinnen und verdient zusätzlich durch Serienrollen, Filme, ihre Produktionsfirma und Markenpartnerschaften.
Eines der bekanntesten Hollywood-Paare erlebt zurzeit sein überraschendes Ende. Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich nach neunzehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern getrennt haben.
Urbans und Kidmans monatliches Einkommen
Am 30. September wurde bekannt, dass Kidman vor einem Gericht in Nashville die Scheidung beantragt haben soll. In den Dokumenten hieß es US-Medienberichten zufolge, die Ehe sei "von unüberbrückbaren Differenzen geprägt", weshalb beide Ehepartner einen Scheidungs- und Kinderbetreuungsplan vereinbart und diesen einem Richter zur Genehmigung vorgelegt hätten.
Die eingereichten Dokumente sollen auch Auskunft über die Einkommenssituation der Oscar-Preisträgerin und des Country-Stars gegeben haben.
Der Unterhaltsplan, der im Rahmen der Sorgerechtsvereinbarung für die Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht wurde, bezifferte das monatliche Einkommen beider Prominenten laut E! News auf jeweils 100.000 US-Dollar.
Nicole Kidmans Vermögen
Kidman hatte 2020 mit einem Gehalt von 22 Millionen Dollar den siebten Platz auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen belegt.
Im vergangenen Jahr soll die gebürtige Australierin 31 US-Dollar (brutto 41 Millionen) verdient haben. Sie belegte Platz Acht nach männlichen Best-Verdienern wie Dwayne Johnson, Brad Pitt und George Clooney - was Kidman laut Forbes zur bestbezahlten Schauspielerin des Jahres 2024 machte.
Obwohl es keine genauen Zahlen zu Kidmans Gesamtvermögen gibt, schätzt Celebrity Net Worth ihren Wert auf 250 Millionen US-Dollar.
Laut Forbes soll die Schauspielerin zuletzt mit gleich drei Erfolgsserien mehr als eine Million Dollar pro Folge verdient haben: "The Perfect Couple", "Lioness" sowie "Expats."
Neben ihren jüngsten Serie-Rollen hatte Kidman in letzter Zeit eine Reihe an lukrativen Hauptrollen in Kinofilmen wie "A Family Affair", "Babygirl" und "Spellbound" an Land gezogen.
Zudem dürfte die Leinwand-Ikone auch mit ihrer Produktionsfirma und diversen Markenpartnerschaften viel Geld verdienen.
Im Jahr 2010 gründete sie "Blossom Films". Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, wie viel Kidman mit ihrer Produktionsarbeit verdient, aber das Unternehmen war laut Forbes bereits an mehreren von ihr geleiteten Fernsehsendungen beteiligt.
Vor ihrer Ehe mit Urban war Kidman von 1990 bis 2001 mit Tom Cruise verheiratet. Während die Bedingungen ihrer Scheidung vertraulich blieben, berichtete Reuters 2008, dass sich die beiden Ex-Partner ein geschätztes Vermögen von 350 Millionen Dollar aufgeteilt haben.
Kidman soll damals angeblich 4,3 Millionen Dollar, eine Fünf-Zimmer-Villa im wohlhabenden Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles und ein Haus in Sydney, Australien, erhalten haben.
Mit Keith Urban hat Nicole Kidman seitdem ein Immobilienimperium aufgebaut.
