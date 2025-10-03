Wahnsinns-Gagen enthüllt: Kidmans Vermögen nach Trennung von Urban

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eines der bekanntesten Hollywood-Paare erlebt zurzeit sein überraschendes Ende. Nicole Kidman und Keith Urban sollen sich nach neunzehn Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern getrennt haben. Urbans und Kidmans monatliches Einkommen Am 30. September wurde bekannt, dass Kidman vor einem Gericht in Nashville die Scheidung beantragt haben soll. In den Dokumenten hieß es US-Medienberichten zufolge, die Ehe sei "von unüberbrückbaren Differenzen geprägt", weshalb beide Ehepartner einen Scheidungs- und Kinderbetreuungsplan vereinbart und diesen einem Richter zur Genehmigung vorgelegt hätten. Mehr zur Unterhalts- und Sorgerechtsvereinbarung finden Sie hier:

Die eingereichten Dokumente sollen auch Auskunft über die Einkommenssituation der Oscar-Preisträgerin und des Country-Stars gegeben haben. Der Unterhaltsplan, der im Rahmen der Sorgerechtsvereinbarung für die Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) eingereicht wurde, bezifferte das monatliche Einkommen beider Prominenten laut E! News auf jeweils 100.000 US-Dollar. Nicole Kidmans Vermögen Kidman hatte 2020 mit einem Gehalt von 22 Millionen Dollar den siebten Platz auf der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspielerinnen belegt. Im vergangenen Jahr soll die gebürtige Australierin 31 US-Dollar (brutto 41 Millionen) verdient haben. Sie belegte Platz Acht nach männlichen Best-Verdienern wie Dwayne Johnson, Brad Pitt und George Clooney - was Kidman laut Forbes zur bestbezahlten Schauspielerin des Jahres 2024 machte. Obwohl es keine genauen Zahlen zu Kidmans Gesamtvermögen gibt, schätzt Celebrity Net Worth ihren Wert auf 250 Millionen US-Dollar.

Laut Forbes soll die Schauspielerin zuletzt mit gleich drei Erfolgsserien mehr als eine Million Dollar pro Folge verdient haben: "The Perfect Couple", "Lioness" sowie "Expats." Neben ihren jüngsten Serie-Rollen hatte Kidman in letzter Zeit eine Reihe an lukrativen Hauptrollen in Kinofilmen wie "A Family Affair", "Babygirl" und "Spellbound" an Land gezogen.