Vorwürfe sexueller Übergriffe: Weitere Anzeigen gegen Russell Brand

Die Londoner Polizei hat weitere Anzeigen gegen den Comedian und Schauspieler Russell Brand erhalten. Wie Scotland Yard am Montag mitteilte, geht es um Vorwürfe sexueller Übergriffe in London und anderen Teilen des Landes, denen jetzt nachgegangen werde. Namentlich wurde er in der Mitteilung zwar nicht genannt, doch aus dem Zusammenhang wurde deutlich, dass es um den 48-Jährigen ging. Die angeblichen Vorfälle liegen demnach schon länger zurück.

