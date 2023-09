Schockierende Details: Vorwurf der Vergewaltigung gegen Russell Brand

Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand soll Medienberichten zufolge über mehrere Jahre hinweg Frauen sexuell missbraucht haben. Laut einer am Samstag veröffentlichten Untersuchung mehrerer britischer Medien werfen vier Frauen dem 48-Jährigen vor, sie zwischen 2006 und 2013 sexuell missbraucht zu haben. Der Ex-Mann von Katy Perry wies die Vorwürfe kategorisch zurück.

➤ Lesen Sie hier mehr: Russell Brand dementiert "kriminelle" und "verstörende" Vorwürfe

Russell Brand des sexuellen Missbrauchs bezichtigt

Eine der Frauen gab laut der in der Sunday Times veröffentlichten Recherche an, Brand habe sie in seinem Haus in Los Angeles vergewaltigt. Eine weitere sagte, sie sei von dem Star während einer dreimonatigen Beziehung sexuell angegriffen worden, als sie selbst gerade 16 und noch in der Schule gewesen sei. Neben den vier Frauen mit Missbrauchsvorwürfen gaben weitere Frauen den Angaben zufolge an, Brand habe sie emotional ausgebeutet und missbraucht.