Vorwürfe: Queen ist schuld an Charles' Misere

Der einst als "ewiger Thronfolger" belächelte Charles ist nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. mit 73 Jahren König geworden. Jahrzehnte lang wartete er darauf, das Vermächtnis seiner Mutter anzutreten, bevor er am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey in London gekrönt wurde. Kein ganzes Jahr auf dem Thron, sieht sich der britische Monarch aber mit einer niederschmetternden Nachricht informiert: Bei Charles wurde Krebs diagnostiziert.