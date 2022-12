Von wegen nie wieder: Beckhams kehren zu (fragwürdigem) Partnerlook zurück

Gefeiert wurde in Victoria Beckhams Geschäft in der Dover Street in Mayfair in London. "Die Musik war extrem laut und der DJ spielte sogar eine Platte der Spice Girls", plauderte ein Insider über die exklusive Fete aus. Die Beckhams sollen die Party allerdings bereits um 22 Uhr verlassen haben. Die Daily Mail veröffentlichte Fotos, auf denen zu sehen ist, wie David und Victoria Beckham Hand in Hand aus dem Laden der Modedesignerin gehen.