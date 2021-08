Von wegen bescheiden: Charles' und Camillas Garten-Zimmer lässt staunen

Seit 2003 residiert Prinz Charles in Clarence House - anfangs noch mit seinen Söhnen William und Harry. Auch für Camilla, die Charles 2005 heiratete, waren zu dieser Zeit bereits eigene Zimmer reserviert. Er hatte das Anwesen aus dem Jahr 1820 ein Jahr nach dem Tod seiner Großmutter Queen Mum bezogen, die dort fast ein halbes Jahrhundert lang gewohnt hatte. Nun gibt es neue Einblicke in eine der luxuriösen Räumlichkeiten.

Royale Room-Tour

Die auf Instagram veröffentlichten Fotos erlauben einen Blick in den prunkvoll ausgestatteten Garden Room ("Garten-Zimmer"). Der pompöse Raum diene dem Empfang offizieller Besucher, heißt es in der Bildunterschrift. Gestaltet wurde er demnach von Queen Mum höchstpersönlich. Zu sehen sind "Musikinstrumente, Familienfotos und Kunstwerke", darunter eine wertvolle Harfe - ein Geschenk an Charles.