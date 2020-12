Von Pitt bis Affleck: Diese Promis wurden vor dem Traualtar stehen gelassen

Emilio Estevez & Demi Moore

Schauspieler Emilio Estevez wäre um ein Haar als einer der (Ex-)Männer von Demi Moore in die Hollywoodgeschichte eingegangen. Die beiden hatten einander in den 80ern am Set von "St. Elmo’s Fire" kennengelernt und sich bald darauf sogar verlobt. Die Beziehung verlief allerdings dermaßen turbulent, dass sich das Paar kurz vor seiner Hochzeit trennte.