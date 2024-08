Von Sängerin ignoriert: Tragischer letzter Wunsch von Mariah Careys Schwester

Der Tod ihrer Mutter Patricia breche ihr das Herz, teilte die amerikanische Sängerin am Montag laut US-Medien mit. Sie sei am Wochenende gestorben - und tragischerweise habe ihre Schwester am selben Tag ihr Leben verloren.

Die für Hits wie "All I Want For Christmas Is You" bekannte Sängerin, die mit Ex-Mann Nick Cannon 13 Jahre alte Zwillinge hat, machte keine Angaben zu den jeweiligen Todesursachen. Laut der Zeitschrift People war die Mutter 87 Jahre alt, Careys ältere Schwester Alison starb demnach mit 63 Jahren.