Von Justin Bieber misshandelt? Hailey Baldwin spricht über ihre Ehe

Hailey Bieber, vormals Baldwin, hat sich zu den anhaltenden Gerüchte über ihre Ehe mit Sänger Justin Bieber geäußert und die Art, wie er sie Spekulationen zufolge in den letzten Jahren behandelt haben soll. Im Gespräch mit Demi Lovato in ihrem Podcast "4D With Demi" hat das Model gegen Justin erhobenen Anschuldigungen thematisiert und diese dementiert. Unter anderem äußerte sich Biebers Frau zu Vorwürfen häuslicher Gewalt.

Hailey Baldwin nimmt Ehemann Justin Bieber in Schutz

"Weißt du, es gibt so viele Erzählungen über mich, über ihn, über uns zusammen", meinte die 24-Jährige. Dann ging sie darauf ein, dass einige Leute denken, Bieber sei kein guter Ehemann sei. "Es gibt eine große, fette Erzählung, die lautet: 'Justin ist nicht nett zu ihr und er misshandelt sie', und das einfach so weit von der Wahrheit entfernt, und es ist das komplette Gegenteil der Fall."