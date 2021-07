Justin Bieber: Hinweis auf Haileys Schwangerschaft?

Ist etwa ein Baby-Bieber unterwegs? Fans gerieten völlig aus dem Häuschen, als Justin Bieber in einem Instagram-Posting Spekulationen um eine Schwangerschaft seiner Frau Hailey Baldwin anheizte. Der 27-Jährige hatte ein Schwarz-Weiß-Foto von sich und seiner Liebsten veröffentlicht. Dazu schrieb er: "Mama und Papa."

Justin Bieber führt Fans mit Mama-Papa-Posting in die Irre

Auf dem Bild sitzt Bieber neben Baldwin, während beide in die Ferne schauen. Er trägt eine Badehose, ein Shirt mit tropischem Print und einen Trucker-Hut, während sie einen Bikini trägt, der ihren straffen Bauch zeigt. Wirklich schwanger sieht die 24-Jährige auf dem Foto also nicht aus.

Die Follower des Musikers konnten ihr Glück dennoch kaum fassen. Viele gratulierten bereits zum Nachwuchs. "Warte was? Mama und Papa?!", bemerkte ein Fan. "Die Bieber-Familie wäscht", frohlockte ein Fan, während ein anderer von einer Vorahnung sprach: "Ich habe in den vergangenen Tagen geträumt, dass sie schwanger ist. Ich hoffe sie ist schwanger."

Dem Baby-Hype wurde jedoch ein jähes Ende bereitet, als sich schließlich Hailey Baldwin einmischte und in einem Kommentar klarstellte, dass sie kein Baby erwartet. "Ich denke, du solltest diese Bildunterschrift vielleicht in *Dog Mom and Dad* [also "Hunde-Mama-und-Papa] ändern, bevor es jemand verdreht", rügte das Model seinen Mann.