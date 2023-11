Öffentlicher Angriff auf Tochter: Angelina Jolie verbreitet laut Jon Voight Lügen

Auch was den Nahostkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern betrifft, teilen Vater und Tochter unterschiedliche Ansichten. Jolie hat die Reaktion der IDF (Israel Defense Forces) auf die Hamas-Terroranschläge vom 7. Oktober, bei denen 1.400 Menschen getötet wurden, von denen die meisten Zivilisten waren, aufs Schärfste verurteilt.

Die US-Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin hat Israel angesichts der Luftangriffe im Gazastreifen indirekt vorgeworfen, das abgeriegelte Küstengebiet in ein "Massengrab" zu verwandeln. "Hierbei handelt es sich um die absichtliche Bombardierung einer gefangenen Bevölkerung, die nirgendwohin fliehen kann", schrieb die 48-Jährige kürzlich auf Instagram.

Jetzt meldete sich ihr Vater zu Wort, um Jolies Beitrag öffentlich zu verreißen. In einem auf Instagram veröffentlichten Video übte der 84-jährige Voight Kritik an seiner Tochter. "Ich bin sehr enttäuscht, dass meine Tochter, wie so viele, kein Verständnis für Gottes Ehre und Gottes Wahrheiten hat", sagt der Schauspieler. Jolies Ansichten bezeichnete er als "Lügen".