Vom Tischler zum Weltstar: Kevin Costner wird 66

Waren Sie je wirklich arm?

Ja, natürlich. Und wie! Ich war als junger Mann frisch verheiratet und arbeitete als Tischler. Meine Frau ging noch auf die Uni. Ich kann mich gut erinnern, wie ich auf den Plafond starrte und mich fragte, ob je was aus mir werden würde. Ich hatte einen College-Abschluss, aber ich baute Möbel und Hauswände für ein paar reiche Leute und auch einige Stars. Damals verdiente ich bei 18 Stunden Arbeit pro Tag – wenn’s hochkam – 100 Dollar. Wir hatten noch 56 Dollar auf dem Konto und ich sagte zu meiner Frau: ,Das ist es, jetzt werde ich Schauspieler.‘ Ich hatte ja keine Ahnung, dass es sieben Jahre dauern würde, bis ich eine Rolle bekam. Ich verdiente mein Geld als Bühnenmanager. Ich schätze mich sehr glücklich, dass ich das erreicht habe, was ich heute bin, aber ich erinnere mich noch sehr gut an ganz düstere Tage.

Sie haben zu Beginn der Karriere mit jemandem gearbeitet, der damals schon längst eine Legende war – mit dem kürzlich mit 90 verstorbenen Sean Connery. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

Er war der größte Star, mit dem ich je arbeiten durfte (in „The Untouchables“, 1987). So gut ausgebildet, als Mann völlig natürlich und ohne Allüren – und vor allem tolerierte er sie auch nicht bei anderen. Er war oft barsch und kurz angebunden. Aber nicht bei mir, auf mich ist er immer eingegangen. Häufig hat er mich eingeweiht, wenn er Probleme mit einem Drehbuch oder mit den Produzenten hatte. Er konnte sehr cholerisch sein, aber er überlegte immer sehr lang, ehe er sich in einen Vulkan verwandelte. Unsere Unfähigkeit, ihn von der Rolle als Bond zu unterscheiden, ließ ihn kalt. Er war immun gegen alle Kritiker, weil ihn die Leute liebten. Vor ein paar Jahren traf ich ihn zufällig auf den Bahamas. Wir hatten eine lange Szene, in der wir beide stehen sollte – er setzte sich sofort hin und griff nach einer Zeitung. Er wusste, er würde sonst den ganzen Tag stehen, bis die Szene im Kasten war. In einer Drehpause zwinkerte er mir zu: „Ich weiß gar nicht, was Ihr alle habt, ich bin nicht müde.“ Er war schon etwas gebrechlich. Ich verabschiedete mich mit einer Umarmung, ging ein paar Schritte davon, kam zurück und umarmte ihn nochmals. Das war das letzte Mal, dass ich den „Mann, der König sein wollte“ – und der er auch war – gesehen habe.