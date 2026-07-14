Vom NBA-Star zum Imbiss-Betreiber: Die unerwartete Wandlung von Kardashian-Ex Humphries

Diese Promi-Ehe ging als eine der kürzesten in die Showbusiness-Geschichte ein: 2011 ließen sich Reality-Star Kim Kardashian und US-Basketballspieler Kris Humphries trauen. Nach nur 72 Tagen reichten sie wieder die Scheidung ein - wegen „unüberbrückbarer Differenzen“. So erging es Humphries nach der Scheidung Nachdem die Beziehung des Paares in die Brüche gegangen war, war der Ruf von Humphries etwas getrübt. Auch in der Show „Keeping Up with the Kardashians“ wurde er nur mehr eher schlecht dargestellt. Er reichte eine Annullierung der Ehe ein und behauptete, Kardashian habe ihre Hochzeit als Werbegag benutzt, um für ihre Sendung zu werben. Seine Sportler-Karriere rückte in den Hintergrund und er wurde international von vielen für seine Kurz-Ehe belächelt. 2019 beendete er seine Basketball-Karriere: „Am Ende des Tages bin ich nur ein Typ aus Minnesota, der Basketball liebt. Ich wollte nie dieser Typ sein.“

Vom Basketball zum Brathähnchen Seitdem ist es ruhig geworden um den heute 41-Jährigen, der sich seit seinem Rücktritt aus der NBA im Jahr 2017 abseits des Rampenlichts ein lukratives Brathähnchen-Business aufgebaut hat. Humphries betreibt mittlerweile mehrere „Dave’s Hot Chicken“-Filialen in Minnesota. „Seit ich mit dem Basketball aufgehört habe, versuche ich, mich im Hintergrund zu halten und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen“, erklärte er jetzt der Zeitung Sun, 15 Jahre nach Einreichen seiner Scheidung von Kardashian. „Ich habe einige Geschäftsprojekte entwickelt.“

Seine Erfahrung mit dem Reality-Star dürfte Humphries eine Lehre gewesen sein. Statt seinen durch die Blitzscheidung erworbenen Ruhm auszuschlachten, lebt er seitdem ein ganz normales Leben. Als Franchisegeber und Investor soll er aktiv in das Tagesgeschäft seiner Schnellrestaurants eingebunden sein. Laut Sun arbeitet er Vollzeit in den Läden. Auf Social Media postet er auch regelmäßig Schnappschüsse von seinen Arbeitstagen in den Imbissläden.