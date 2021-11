"Vogue"-Chefin Anna Wintour wieder Oma: Tochter Bee zeigt ihr erstes Kind

"Vogue"-Chefin Anna Wintour freut sich über ihr mittlerweile drittes Enkelkind. Ihre Tochter, Bee Carrozzini, ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die freudige Nachricht hat die 34-Jährige auf Instagram verkündet und bei dieser Gelegenheit auch ein erstes Babyfoto veröffentlicht.

Wintour-Tochter freut sich über Nachwuchs

Bereits vor über einer Woche, am 25. Oktober, ist ihr Sohn Oliver Sozzani Carrozzini zur Welt gekommen. "Alle sind überglücklich", so eine Quelle gegenüber Page Six über die Geburt. Nun hat Bee Carrozzini ihren Followern einen ersten Blick auf den Buben gewährt. Gleich drei süße Babyfotos hat die Fernsehproduzentin von ihrem Söhnchen auf Instagram veröffentlicht. Zu sehen ist der kleine Mann, ganz stylisch, mit zwei verschiedenen Wollhauben.