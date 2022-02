Vogue-Chef: Luxus-Hochzeit mit Supermodels, DiCaprio und den Beckhams

2017 schrieb Edward Enninful Geschichte, als die britische Vogue mit ihm erstmals in ihrer rund 100-jährigen Geschichte einen Mann als Chefredakteur – und noch dazu einen Schwarzen bekam. Nun hat sich der Vogue-Chef mit seinem langjährigen Partner Alec Maxwell getraut - im Beisein von Mode-Superstars wie Kate Moss, Naomi Campbell und den Beckhams.

Vogue-Chef feiert starbesetzte Hochzeit

Zu den Gästen der exklusiven Veranstaltung gehörten laut metro.uk.co neben den bereits genannten Promis auch die Designer Diane von Furstenberg und Marc Jacobs. Die Models Karlie Kloss, Poppy Delevigne, Maya Jama und Bianca Brandolini sowie der Hairstylist Ben Skervin standen ebenfalls auf der Gästeliste. Gemunkelt wird, dass sogar Hollywood-Superstar Leonardo DiCaprio der Hochzeit beigewohnt haben soll.

Das Paar soll sich an Enninfuls 50. Geburtstag am 22. Februar getraut haben. In einem kryptischen Posting hatte der Vogue-Chef im Vorfeld des Jaworts die Bedeutung des Datums auf Instagram angekündigt.

Seinen Geburtstag hatte er bereits vor fünf Tagen mit einem "Pre-Birthday"-Dinner im Kreise von Moss, Campbell und Irina Shayk zelebriert.